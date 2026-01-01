Qué localidades de Corrientes están en Alerta Amarilla por tormentas

Varias localidades de la provincia de Corrientes se encuentran en Alerta Amarilla según el Servicio Meteorológico Nacional ante posibles tormentas fuertes.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h", explica la págin oficial.

Entre esas localidades muestra a las zonas centro y norte de la provincia. Entre ellas: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70mm, que pueden ser superados en forma puntual", suma el informe.

Qué pasará en Capital

Para este jueves 1 de enero es el único día de la semana que marca tormentas aislada. A partir del viernes, se muestra una mejoría sostenida al menos hasta la mitad de la semana siguiente.

Las temperaturas, en tanto, seguirán siendo elevadas y rondan los 33° grados. El miércoles 7 -por su parte- será el día que el termómetro más ascenderá y llegará a los 37°.