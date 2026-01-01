Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos

El 2025 fue un año de grandes cambios, emociones y novedades para Jimena Barón. La artista, que consolidó su vínculo con Matías Palleiro y vivió una transformación profunda en su vida familiar, recibió en junio a su segundo hijo, Arturo, sumando así una nueva etapa repleta de aprendizajes y afectos. Con el comienzo del 2026, eligió abrir el álbum más íntimo de su vida y, por primera vez, mostró el rostro de su bebé en las redes sociales, emocionando a sus seguidores y a quienes siguen de cerca su historia familiar.

“Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”, comenzó escribiendo Jimena en el posteo que rápidamente se volvió viral. La publicación incluyó una imagen del bebé recostado, luciendo un enterito sin piernas de crochet tejido por la propia cantante. En la foto, el pequeño sonríe y deja ver el carácter alegre que su madre describió en palabras. “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, ¡todo vos me enloquece!”, continuó, dejando en claro la devoción que siente por el más chico de la familia.

El carrusel de fotos compartido por la artista incluyó también postales de las vacaciones familiares en las playas de Quequén. Allí, Jimena, Matías, Arturo y Momo, su hijo mayor, fruto de la relación con Daniel Osvaldo, disfrutaron de momentos de relax e íntimos tanto frente al mar como de cara al recibimiento del año nuevo. En una de las imágenes más emotivas, se pudo ver a los hermanos juntos, compartiendo una mirada y una sonrisa que evidencian el gran lazo entre ambos. La secuencia de postales reflejó la vida cotidiana y el clima de armonía que reina en la familia ensamblada.

Fuente: Infobae