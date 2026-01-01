Tragedia de Año Nuevo en Suiza: al menos 40 muertos por el incendio de un exclusivo bar

El incendio y explosión registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana, en Suiza, durante el festejo de Año Nuevo causó al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Testigos afirman que el fuego se habría originado por el uso de bengalas dentro del local.

El resort de Crans-Montana es un centro internacional de esquí y golf, y durante la noche su abarrotado bar Le Constellation se transformó en escenario de una fiesta que se convirtió en una de las peores tragedias de Suiza.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, lamentó una "terrible tragedia". "Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto", dijo en X.

Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler. Luego confirmó que los fallecidos rondan los 40.

"Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves", declaró Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente Parmelin calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país.

Fuente: Clarín