fútbol argentino dólar primer nacimiento 2026
Vialidad Nacional

Registraron 96 casos de alcoholemia en todo el país por Año Nuevo

Durante los controles realizados en la madrugada de Año Nuevo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó 5.557 vehículos y detectó 96 alcoholemias positivas en un operativo federal en distintos puntos del país.

Por El Litoral

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 15:09

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo y el incremento del tránsito en rutas y accesos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante operativos para prevenir y concientizar sobre los peligros del alcohol al volante. 

En total se controlaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Estos operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada.

Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes. 

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival. 

Las localidades con las alcoholemias más altas

  • 2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires
  • 1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires
  • 1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos
  • 1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén
  • 1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

El alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Por este motivo, la ANSV mantiene controles permanentes para detectar e intervenir conductas que ponen en peligro la vida de personas. 

