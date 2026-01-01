Denisse es la primera bebé nacida en 2026 en la ciudad de Corrientes

El nuevo año comenzó con una noticia que celebra la vida en el sistema de salud público provincial. Este jueves 1 de enero, a las 10:36 , se registró el primer nacimiento de 2026 en la ciudad de Corrientes.

El evento tuvo lugar en la Maternidad Eloísa Torrent de Vidal, donde llegó al mundo la pequeña Denisse.

La bebé nació tras 39 semanas de gestación y registró un peso de 3,330 kilogramos. Según informaron desde el centro de salud, el parto se desarrolló con total normalidad y la recién nacida se encuentra en óptimas condiciones junto a su madre, Ayelén Luque.

El equipo médico y el saludo oficial

El nacimiento fue asistido por un equipo de profesionales del Hospital Materno Neonatal, encabezado por los doctores Regueira, Noguera, Gaitán y Lafuente, junto a la residente Agustina Gallardo. La labor del personal fue clave para garantizar la calidez y el profesionalismo en este primer alumbramiento del calendario.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, utilizó sus redes sociales para dar la bienvenida a la nueva integrante de la comunidad y destacar el compromiso del sistema sanitario. "Empezamos el 2026 con una noticia que llena de emoción y esperanza", expresó el funcionario.

Asimismo, Lanari remarcó que cada nacimiento representa un "símbolo de futuro, de cuidado y de compromiso con la vida", extendiendo un agradecimiento especial a los médicos y enfermeros que acompañaron a la familia en este momento trascendental.