Guillermo Salatino
El mensaje de Lali Espósito tras la participación de Javier Milei en Jesús María

La cantante reaccionó con un comentario en redes que reavivó el cruce.

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 15:21

El histórico ida y vuelta entre Javier Milei y Lali Espósito sumó un nuevo episodio luego de la participación del presidente en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La artista reaccionó en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que quedó abierto a múltiples interpretaciones.

La cantante replicó un video en el que se ve al jefe de Estado ingresando al anfiteatro José Hernández mientras el Chaqueño Palavecino daba inicio a su presentación. Minutos después, Lali publicó en la red social X un comentario que rápidamente se viralizó: “Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”.

La frase despertó lecturas diversas. Para algunos usuarios se trató de un mensaje literal y celebratorio; para otros, de una ironía velada o incluso de un guiño a su ya célebre tuit de las PASO 2023 —“Qué peligroso. Qué triste”—, publicado cuando Milei se imponía en las urnas.

Más allá de las interpretaciones, el impacto fue inmediato: el posteo superó los 5.300 retuits y acumuló casi mil comentarios en pocas horas. Otro detalle que alimentó la conversación fue el horario en el que fue publicado: 1.56 de la madrugada, un dato que tampoco pasó inadvertido para los usuarios.

