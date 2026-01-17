El mensaje de Lali Espósito tras la participación de Javier Milei en Jesús María

El histórico ida y vuelta entre Javier Milei y Lali Espósito sumó un nuevo episodio luego de la participación del presidente en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La artista reaccionó en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que quedó abierto a múltiples interpretaciones.

La cantante replicó un video en el que se ve al jefe de Estado ingresando al anfiteatro José Hernández mientras el Chaqueño Palavecino daba inicio a su presentación. Minutos después, Lali publicó en la red social X un comentario que rápidamente se viralizó: “Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”.

La frase despertó lecturas diversas. Para algunos usuarios se trató de un mensaje literal y celebratorio; para otros, de una ironía velada o incluso de un guiño a su ya célebre tuit de las PASO 2023 —“Qué peligroso. Qué triste”—, publicado cuando Milei se imponía en las urnas.

Más allá de las interpretaciones, el impacto fue inmediato: el posteo superó los 5.300 retuits y acumuló casi mil comentarios en pocas horas. Otro detalle que alimentó la conversación fue el horario en el que fue publicado: 1.56 de la madrugada, un dato que tampoco pasó inadvertido para los usuarios.

Minutouno.com