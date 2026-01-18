El cumpleaños de Pampita en el Caribe: cena en la playa, acompañada de sus hijos y shows

Carolina “Pampita” Ardohain celebró este fin de semana sus 48 años con un festejo exclusivo en el Caribe mexicano, acompañada por sus hijos, familiares y amigos íntimos. La modelo compartió imágenes del evento a través de su cuenta de Instagram, donde mostró una celebración marcada por la intimidad, la estética cuidada y un show de fuegos artificiales frente al mar.

Festejo íntimo en el Caribe

La celebración se realizó en un resort de Costa Mujeres y reunió a unas 24 personas del círculo más cercano de Pampita. Entre los presentes estuvieron sus hijos Anita García Moritán y Beltrán Vicuña, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo con su familia y amigas como Barbie Simons y Puli de María. La anfitriona expresó su alegría con un mensaje en redes: “Yo nací con el alma encendida”.

El evento comenzó al atardecer con una cena a orillas del mar, decorada con una mesa larga, velas, flores y luces colgantes. La noche culminó con música, fuegos artificiales y un momento emotivo protagonizado por Pampita y su pareja, que selló una celebración marcada por el clima familiar y festivo. “Yo nací con el alma encendida”, escribió radiante en el pie del clip llevando bien a lo alto su espíritu capricorniano.

Pampita ingresó de la mano junto al polista caminando sonriente por el camino que los llevaba hacia donde estaba el resto de los invitados. Allí, fue recibida con suma alegría y se la vio sonriente en todo momento. El evento, que comenzó con la luz del día a orillas del mar sobre la arena blanca, terminó con un gran show de fuegos al caer la noche. Incluso se estima que todos se quedaron hasta última hora celebrando el natalicio de la presentadora.

El dresscode acompañó la propuesta estética con armonía y elegancia. Todos los invitados respetaron una paleta coherente, logrando un equilibrio visual que, lejos de competir, realzó aún más la presencia de Pampita, indiscutida protagonista de la noche. La cena transcurrió entre risas, brindis y música, iluminada por las luces colgantes que daban un clima íntimo y festivo. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando un grupo de amigos la alzó en plena coreografía improvisada y la tiraron hacia arriba amortiguando su caída entre sus brazos, un gesto espontáneo que selló la alegría compartida y quedó grabado como uno de los momentos más emblemáticos de la noche.

Fuente: Revista Caras.