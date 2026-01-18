Multas millonarias para Marta Fort tras atropellar a una mujer con su auto

Según trascendió, Marta registra seis multas en la Ciudad de Buenos Aires que, en conjunto, superan el medio millón de pesos. A ese número se suma una sanción previa aplicada por la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, por un monto de 271.050 pesos. Sea o no una cantidad significativa, la influencer tiene un historial llamativo. De acuerdo al documento oficial, esta última infracción de tránsito de fue por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”. Por el momento, no está confirmado si la camioneta está registrada a su nombre, detalle clave dentro del expediente que se abrió tras atropellar este sábado a la mujer.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DONDE MARTA FORT ATROPELLÓ A UNA MUJER

Mientras todo esto sucedía, Pablo Carozza, abogado de Marta Fort, dio detalles de cómo fue el accidente. “Lamentablemente, fue un accidente. En realidad, no fue Marta la que atropella, sino que la señora cruzó mal y no estaba visible porque la cubría un auto en doble fila. Cuando Marta ve la situación, frena y la señora se apoya en el capote y, por la inercia, cae sentada, pero no es que Marta la toca con la trompa del vehículo y la atropella”, contó en testimonios a TN.

Según relató el letrado, la mujer a la que atropelló Marta sufrió una lesión leve producto de la caída y fue trasladada por precaución y evaluación médica. “Esto que estoy diciendo es todo potencial, es lo que me habrían informado porque fui a la comisaría. Lo que más me interesaba era saber su estado de salud, pero no fue más que eso. Por suerte, parece que la señora está bien”, explicó.

Por otro lado, explicó también cómo reaccionó Marta en medio del shock que le generó el haber chocado a una persona. “Tomó todos los protocolos que tiene que tomar todo conductor, llamó a la asistencia, esperó a que llegara el SAME, se quedó hasta que trasladaron a la señora y aportó todos los datos, incluso los del seguro”, sentenció.

Fuente: Paparazzi