Felipe Fort se sumó a la polémica tras el accidente de su hermana

Marta Fort quedó en el centro de la escena este fin de semana tras atropellar a una mujer de 89 años en el barrio porteño de Belgrano, en la esquina de Migueletes y Olleros. Horas después, su hermano Felipe Fort publicó un video que generó controversia al mostrarse manejando a toda velocidad un auto de alta gama en Estados Unidos.

El video de Felipe Fort en EE.UU.

El joven empresario se grabó a sí mismo en modo selfie mientras conducía un BMW negro a gran velocidad, en una maniobra considerada riesgosa. Minutos antes había compartido imágenes lavando el vehículo. El clip fue publicado poco después del accidente protagonizado por su hermana. Mientras tanto, en diálogo con TN Show, César Carozza, el abogado de Marta Fort, explicó que “se trató de un accidente de tránsito” y que la mujer y Marta “están bien y fuera de peligro”. Detalló que intervino el SAME por precaución y que se labrará un sumario para realizar los trámites correspondientes.

Fuente: Todo Noticias.