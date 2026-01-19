Nuevo problema para Marta Fort: su auto estaba lleno de multas



El barrio porteño de Belgrano se convirtió en el escenario de un dramático episodio durante el mediodía de este sábado 17 de enero. Martita Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, se vio involucrada en un accidente vial mientras circulaba por la intersección de las calles Migueletes y Olleros.

Según los primeros reportes del incidente, la joven atropelló a una mujer de 89 años, lo que generó un operativo de emergencia inmediato en la zona.

De acuerdo con la información que trascendió sobre la mecánica del siniestro, la anciana habría iniciado el cruce de la calzada de manera imprudente. Las fuentes detallaron que la señora "cruzó a media calle y Martita Fort no logró esquivarla. La señora está fuera de peligro".

A pesar de que el desenlace no fue fatal, la situación revistió gravedad en un principio, ya que el impacto provocó que la víctima perdiera el conocimiento en el lugar.

Detalles del impacto y asistencia médica

El personal del SAME arribó rápidamente al sitio para asistir a la damnificada, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia. Los peritajes preliminares indicaron que el golpe no se produjo por una velocidad excesiva de la conductora. Según informaron fuentes policiales, la joven "venía a baja velocidad, tocó a la señora y el cuerpo cayó y golpeó su cabeza contra la calle". Fue ese golpe contra el asfalto lo que le provocó el estado de inconsciencia inicial.

Tras la intervención de los efectivos de seguridad, el automóvil fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se le practicó a la influencer el test de alcoholemia reglamentario, cuyo resultado fue negativo, descartando así que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de la colisión.

Deudas acumuladas y situación del vehículo

A medida que el caso tomó relevancia pública, comenzaron a filtrarse detalles sobre el historial del coche involucrado. Aunque todavía no se ha ratificado oficialmente si la unidad está inscripta a nombre de la mediática, quedó confirmado que era ella quien estaba al volante. Lo que llamó la atención de las autoridades es el abultado registro de multas que arrastra el rodado en la Ciudad de Buenos Aires, donde acumula seis infracciones que, sumadas, sobrepasan el medio millón de pesos.

A este panorama se le añade una sanción de la Dirección Provincial de Seguridad Vial que asciende a los 271.050 pesos por exceso de velocidad. Mientras la víctima se recupera en el nosocomio, la justicia deberá determinar las responsabilidades finales en este siniestro que suma una nueva preocupación legal para la heredera de los Fort.

