“Soda nunca me gustó, demasiado careta”: la opinión de Germán Daffunchio, de Las Pelotas, que generó polémica

Germán Daffunchio, cantante de Las Pelotas y exintegrante de Sumo, abrió un debate y generó polémica en las redes después de compartir su opinión sobre Soda Stereo. “A mí nunca me gustó, me pareció siempre una porquería. Demasiado careta. La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante”, lanzó en una charla con Walter Queijeiro en Fox Sports.

Durante la entrevista, analizó el panorama del rock en los 80 y explicó por qué considera que la propuesta del trío estaba muy alejada de lo que ofrecía la banda liderada por Luca Prodan: “En la época de Sumo había dos lados. Uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar a Soda Stereo; del otro lado estábamos nosotros. Éramos el opuesto, otra cosa”.

Para el autor de hits como “Será” y “Esperando el milagro”, la gran hazaña de Zeta Bosio, Charly Alberti y Cerati no fue artística sino comercial: “Durante muchos años representaron una parte del rock con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”, señaló.

Y profundizó: “Se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica.

En ese sentido, remarcó que ese fenómeno solo ofrecía canciones “livianitas”. “Ellos eran lindos, toda esa cuestión. Muy alejado de la realidad de donde veníamos nosotros”, afirmó, al contrastar la estética de Soda con el espíritu más crudo y contracultural que caracterizó a Sumo.

Para explicar su postura, apeló a una comparación directa entre universos líricos. “Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, broncheada, aburrida, pregunta ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’. Son mundos distintos”, planteó. Y cerró con una reflexión que resume su mirada crítica: “¿Qué es lo que se mide al final? ¿Cuántas guita generaron o qué efecto real tuvieron en la gente?”.

Las declaraciones de Daffunchio no tardaron en circular por redes sociales y reavivaron una discusión histórica dentro del rock argentino, donde conviven miradas opuestas sobre el legado de Soda Stereo y el impacto de aquella escena que marcó a toda una generación.

TN