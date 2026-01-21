El sentido mensaje de María Becerra para Argentina, Chile y España: "Mucha fuerza"

En las últimas horas, María Becerra se mostró dolida y conmovida por diversos episodios que han sido de público conocimiento. Uno de ellos fue el descarrilamiento y choque de dos trenes en España, lo que ocasionó un saldo de más de 40 muertos y un gran número de heridos, algunos de suma gravedad.

Por otro lado, la artista también recordó los incendios forestales en Chile, que también ocurrieron en la provincia de Chubut, por lo que no dudó en referirse a los damnificados: "Pensando en todas las personas que hoy están atravesando momentos difíciles, especialmente, en mi querida gente de Argentina, Chile y España", escribió en Instagram.

Y cerró: "Mucha fuerza", acompañando el mensaje con emojis de corazón blanco y manos en postura de oración.



Por lo expuesto en su mensaje, muchos fans interpretaron que el mensaje para los argentinos no sólo apuntaba a los incendios forestales en la provincia que conduce Ignacio Torres, sino también a la grave crisis económica que viven muchos sectores, especialmente, los más vulnerables, desde que Javier Milei está en el poder.

De esta manera, "la Nena de Argentina" intentó acercarse a sus seguidores con un mensaje de empatía y amor en medio de los difíciles momentos que viven.

Otro trágico accidente trenes en España: al menos un muerto y 15 heridos

Un tren de la red Rodalies de Cataluña descarriló tras chocar contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en España, en medio de intensas lluvias en la región.

El accidente se produjo este martes poco después de las 21:00 horas en el punto kilométrico 64 de la línea R4 de Rodalies, que une distintos puntos del área metropolitana de Barcelona. Las fuertes precipitaciones de las últimas 24 horas habrían debilitado la estructura del muro, que terminó cayendo sobre la vía justo cuando pasaba el convoy.

Equipos de emergencia activaron el Plan Ferrocat y movilizaron decenas de dotaciones —incluidas ambulancias, bomberos y efectivos de los Mossos d’Esquadra— para atender a las personas afectadas, estabilizar la zona y rescatar a pasajeros atrapados tras el descarrilamiento del tren.

Fuentes oficiales confirmaron la muerte del maquinista de la unidad y señalaron que al menos 15 pasajeros debieron ser trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La caída del muro generó además interrupciones en el servicio de la línea R4 y demoras en otras rutas de cercanías, mientras que las autoridades trabajan para restablecer la normalidad y esclarecer las causas del siniestro.

minutouno.com