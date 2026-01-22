Sofía Gonet llevó a Mernuel a MasterChef Celebrity para su primera cita

MasterChef Celebrity volvió a regalar un momento inesperado cuando Sofía Gonet, más conocida como La Reini, ingresó a las cocinas acompañada por el streamer Mernuel. Lejos de tratarse de una amistad de larga data o un lazo familiar, la influencer blanqueó en pleno programa que se trataba de algo mucho más reciente… y especial.

La revelación llegó tras la pregunta directa de Wanda Nara, quien quiso saber qué los unía. Sin vueltas, Sofía explicó la particularidad del momento: “La realidad es que es gracioso porque están todos con sus seres queridos, nosotros es nuestra primera cita”, lanzó, generando sorpresa y risas entre los presentes.

Según contó la creadora de contenido, el vínculo nació de manera muy actual, a través de las redes sociales. “Nos tiramos unos fueguitos en historias y le dije primera cita, vení a cocinar conmigo a MasterChef”, relató, dejando en claro que la invitación al reality fue también una forma original de romper el hielo.



La confesión no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Entre miradas cómplices, nervios y humor, Sofía y Mernuel cocinaron juntos mientras daban sus primeros pasos como dupla, con la particularidad de vivir su “primera cita” frente a cámaras y bajo la atenta mirada del jurado.

Además, el momento sentimental de La Reini llega después de una etapa personal atravesada por tensiones mediáticas tras su separación de Homero Pettinato. La influencer y el conductor protagonizaron varios cruces picantes luego del final de la relación, con declaraciones y actitudes que alimentaron rumores de conflicto y malestar, especialmente en redes sociales.

Ese vínculo, que en su momento fue muy expuesto, terminó envuelto en versiones de desencuentros y diferencias que Sofía eligió profundizar públicamente, aunque dejó en claro que no fue una ruptura sencilla y que dio de qué hablar.

