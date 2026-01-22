Murió Rob Hirst, baterista y fundador de la banda australiana Midnight Oil

Rob Hirst, cofundador, cocompositor y baterista de Midnight Oil, el famoso grupo de rock australiano que surgió en los años '80, murió este miércoles 20 de enero tras años de lucha contra un cáncer de páncreas. Tenía 70 años.

En su cuenta oficial, los miembros del grupo escribieron: "Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones. Con cariño, Jim, Martin y Pete".

El artista había compartido públicamente en abril de 2023 que padecía cáncer de páncreas, enfermedad que afrontó con diversos tratamientos médicos. En ese momento, relató: “Me han hecho prácticamente todos los tratamientos conocidos: todas las exploraciones, ecografías, resonancias magnéticas. Me han hecho ‘de todo’”, afirmó Hirst.

Hirst deja un legado fundamental en la historia del rock australiano, como figura clave del grupo que revolucionó la escena musical desde finales de los años setenta. Al poco tiempo ya estaban tocando en vivo y en 1978 lanzaron su primer disco. El éxito masivo y la popularidad internacional llegaron recién en 1987 con el álbum Diesel and Dust y el hit single Beds Are Burning, que tuvo mucha repercusión en MTV y aún hoy suena en Argentina en las radios de rock clásico.

Para cuando los rockeros se retiraron en 2022, habían acumulado seis álbumes número uno en los rankings, incluyendo Resist, su primer álbum de estudio en dos décadas y el último como grupo.

Trayectoria musical y legado en Midnight Oil

Midnight Oil nació en 1976, cuando Rob Hirst, Jim Moginie y Andrew James formaron la banda bajo el nombre inicial de Farm. Peter Garrett se sumó como vocalista en 1975, tras responder a un anuncio publicado por Hirst en el Sydney Morning Herald. Con la incorporación de Martin Rotsey y el cambio de nombre, la agrupación consolidó su formación definitiva.

Hirst sobresalió como baterista por su energía y precisión, pero también se destacó como compositor. Participó en la creación de éxitos como “Beds Are Burning”, “The Dead Heart”, “Short Memory”, “The Power And The Passion”, “Forgotten Years” y “King Of The Mountain”. Según The Guardian, Jim Moginie, compañero de banda, lo describió como el “motor” de Midnight Oil, tanto dentro como fuera del escenario.

El grupo lanzó 13 álbumes de estudio entre 1978 y 2022. La banda se tomó un receso prolongado en 2002, cuando Garrett dejó la música para dedicarse a la política. Se reencontraron para conciertos puntuales en 2005 y 2009, y en 2017 emprendieron una gira de regreso, antes de despedirse de los escenarios en 2022.

