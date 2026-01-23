Risas, recuerdos y emoción: el detalle del reencuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández

El mundo del espectáculo local fue testigo este miércoles de un momento que muchos creían imposible. En el marco del programa Zona Franca, emitido por la plataforma Blender, la periodista Juanita Groisman logró reunir frente a las cámaras a una de las parejas más emblemáticas y mediáticas de la última década: Fede Bal y Laurita Fernández. El encuentro, cargado de gestos de complicidad, sirvió para repasar su historia compartida y demostrar que el paso del tiempo ha sanado las heridas de una ruptura que, en su momento, fue catalogada de escandalosa.

Apenas comenzó la entrevista, la tensión inicial se disipó con un cálido abrazo entre el conductor y la bailarina. Este gesto inicial fue la señal definitiva de que, aunque su separación en el año 2018 estuvo marcada por los conflictos, hoy han logrado construir un vínculo cordial y respetuoso. Durante la charla, ambos coincidieron en que ha pasado mucha agua bajo el puente, permitiéndoles recordar con una sonrisa su etapa de mayor exposición pública.



El eje central de la conversación giró en torno a lo vivido en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. Allí, la pareja no solo brilló por su talento en la pista, sino que también transitó el complejo camino de blanquear un romance bajo el escrutinio constante de las cámaras. Ambos recordaron aquellos años como una época de una intensidad arrolladora, donde experimentaron tanto el apoyo incondicional del público como el costado más oscuro de la fama y la presión mediática.



Uno de los momentos más divertidos de la nota ocurrió cuando la conductora decidió rescatar del archivo un gesto romántico del pasado. Juanita presentó al aire la pieza musical que el hijo de Carmen Barbieri compuso especialmente para la actriz en un intento por recomponer la relación tras una fuerte discusión.

Al escuchar los primeros acordes, la reacción de Bal no se hizo esperar. Con una mezcla de humor y pudor, el conductor reconoció frente a su ex: "Es lo más triste y penoso que hice en mi vida". Entre risas, Laurita recordó que aquella inspiración artística surgió en un contexto de pelea, como un recurso desesperado de Fede para intentar reconquistarla.



A pesar de la química que demostraron en pantalla, ambos dejaron en claro que sus vidas amorosas hoy transitan caminos muy diferentes. Actualmente, Fede Bal disfruta de su noviazgo con Evelyn Botto, mientras que la conductora y actriz se encuentra iniciando un vínculo sentimental con Matías Busquet. Esta estabilidad en sus presentes personales fue, precisamente, lo que les permitió sentarse a conversar con libertad, revivir viejas épocas y pasar un rato ameno frente a su audiencia.

MINUTOUNO.COM