Wanda Nara no perdona: el video con el que se vengó de Mauro Icardi tras el "MasterChina"



La contienda mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener techo ni tregua. En las últimas horas, lo que comenzó como un cruce de indirectas escaló a una batalla de archivos y revelaciones sobre la intimidad de sus actuales vínculos.

El conflicto se reavivó cuando el futbolista del Galatasaray arremetió contra el presente laboral de su exesposa, rebautizando irónicamente al programa MasterChef como “MasterChina”. Con este apodo, el delantero acusó a la conductora de utilizar el nombre de la China Suárez como una estrategia deliberada para elevar las mediciones de audiencia.

La respuesta de la empresaria no se hizo esperar. Lejos de las palabras, Nara optó por el archivo como arma letal. A través de sus historias de Instagram, compartió un video de la época en la que aún estaban casados y el futbolista participó como invitado en el reality de cocina. En aquel entonces, la postura de Icardi era diametralmente opuesta a la actual.



En el material audiovisual rescatado por la conductora, se puede ver a un Icardi entusiasta y elogioso del formato televisivo que hoy crítica. Durante esa aparición, el jugador declaraba con convicción: “Fue una experiencia increíble. Me gusta la cocina, me gusta el programa, ya lo veníamos siguiendo de ediciones anteriores y estar hoy acá y acompañar a Wanda en este desafío fue muy lindo, emotivo e increíble para mí”.

Esta contradicción no pasó desapercibida para los seguidores de la empresaria, quienes inundaron las redes con comentarios de apoyo. Entre las reacciones más destacadas, los usuarios señalaron la astucia de Nara con frases como “¡Wanda me muero! No podrán imitarte nunca, no resiste archivo” y “Siempre tiene un as bajo la manga”, celebrando la capacidad de la mediática para exponer las inconsistencias de su expareja.

Por su parte, Mauro Icardi decidió profundizar el enfrentamiento no solo con Nara, sino también con los medios de comunicación. En un extenso descargo, el deportista desmintió cualquier tipo de crisis con la China Suárez y arremetió contra la prensa: “Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o ‘informadores’ necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe".

Para reafirmar la solidez de su noviazgo, el futbolista reveló un detalle sobre la privacidad de sus dispositivos electrónicos que generó gran repercusión. “Mi pareja -la mujer de mi vida- está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”, sostuvo con firmeza. Finalmente, cerró su intervención con un dardo directo hacia la madre de sus hijas al sentenciar: “Como ya dije alguna vez: la manzana podrida ya la conoce todo el mundo”.

