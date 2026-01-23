Los motivos más tristes detrás de la separación de Facundo Arana y María Susini

Se terminó lo que se daba y hasta acá llegó el amor de una pareja tan querida como la de Facundo Arana y María Susini, quienes luego de 19 años de pareja le pusieron punto final a su matrimonio. Ambos tomaron la decisión considerando que era lo mejor.

En el programa de Ángel de Brito, LAM, fue Pepe Ochoa quien puso en palabras lo que sucedía. Siendo una nueva separación que se confirma en este 2026 y durante enero, los detalles de su ruptura generaron un enrome revuelo.

"Se llevan bárbaro pero el amor se terminó... Facundo Arana y María Susini, se terminó. Se quieren mucho, intentaron seguir adelante. Ella empezó a hablar del tema y por eso llega a mis oídos”, expuso el panelista.

Facundo Arana y Maria Susini, separados

Lo que también aprovechó para aclarar Pepe, es que en el medio no hubo terceros involucrados ni infidelidades. Ambos, como adultos responsables y priorizando siempre el bienestar de sus hijos, eligen llevarlo en un marco armonioso y de absoluta privacidad.

“Ella empezó a hablar en un viaje... Ellos se muestran juntos porque no hay problema, están en Mar del Plata... Ella lo habla más que él", sentenció Ochoa. De este modo, Facundo y María seguirán su vida amorosa por caminos separados, pero unidos dado que actualmente se encuentran de vacaciones en Mar del Plata.

Desde 2007 que se conocieron a hoy, nunca se separaron. Los dos supieron formar una hermosa familia con India, Yaco y Moro, además de todos sus animales. Pese a que en años anteriores supieron surfear una fuerte crisis, esta vez no hubo vuelta atrás.