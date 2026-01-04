La reacción en vivo de Sabrina Rojas al descubrir que Facundo Pieres le había escrito

Un momento tan incómodo como divertido se vivió en Sálvese Quien Pueda cuando Sabrina Rojas quedó expuesta en vivo al descubrir que Facundo Pieres le había escrito por Instagram, pese a que minutos antes había asegurado lo contrario.

Todo ocurrió mientras el panel analizaba la foto del polista junto a Chechu Bonelli en Punta del Este, y surgió nuevamente el viejo rumor que alguna vez vinculó a Sabrina con Pieres, el exnovio de Zaira Nara.

Sin embargo, la conductora lo negó con firmeza: “Yo no tengo ninguna pareja con nadie. En un momento se me involucró con Pieres, pero jamás pasó nada”, aseguró.

Pero la bomba llegó cuando Luis Perdomo fue directo al hueso y le preguntó si alguna vez él le había mandado un mensaje privado. La respuesta fue categórica: “Nunca un mensaje, no, no, no”, atinó a decir.

Convencida de que estaba diciendo la verdad, Carla Conte la desafió a abrir el chat en vivo. A lo que Sabrina accedió sin dudarlo y comenzó a buscar: “A ver, mensajes con Facundo Pieres”, dijo, revisando su Instagram frente a todos.

Y ahí llegó el golpe. Tapándose la cara y completamente descolocada, Sabrina quedó expuesta: “Claramente, nunca contesté”, expresó, entre risas nerviosas.

“No lo vi”, insistió, y aclaró que el contenido era totalmente light:“Era buena onda, un ‘hola, ¿cómo estás?’, nada más”, detalló. Y cerró, divertida: “Yo podría estar en esa reposera, pero estoy acá, laburando. Facundo es muy perfil bajo, yo soy todo lo contrario. El pibe me está bloqueando en este momento”.

Ciudad Magazine