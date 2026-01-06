Wanda Nara respondió a los rumores con una frase que encendió las redes

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras publicar una serie de mensajes en redes sociales para responder a rumores sobre su presente personal, laboral y sentimental. Las versiones indicaban que la conductora estaría atravesando un mal momento anímico, molesta por una supuesta falta de convocatorias a eventos importantes en Punta del Este y con tensiones tanto en su relación de pareja como con Telefe.

Frente a ese escenario, decidió hablar en primera persona y dar su versión, aunque uno de sus posteos terminó generando una polémica aún mayor. Antes de la frase que desató el escándalo, Wanda intentó aclarar el contexto de su verano: “Tuve unas vacaciones hermosas. Gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada”, escribió, buscando desmentir que su ausencia en la movida esteña estuviera vinculada a un supuesto desplante del ambiente.

En ese mismo mensaje explicó que, a diferencia de otras temporadas, priorizó compartir tiempo con sus hijos y alejarse por unos días del ritmo habitual de compromisos sociales y laborales. La empresaria también se refirió a su situación profesional y negó que exista un pedido de Telefe para que baje el perfil por los conflictos personales.



“Trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje, sin corridas y sin horarios. Al menos estos 10 días”, afirmó, y agregó que ya había retomado la actividad: “Ya estoy grabando seis publicidades y celebrando la extensión de mi contrato”. En ese mismo tono reconoció el desgaste que le generan las versiones mediáticas: “Me da mucha fiaca desmentir, pero cuando viene tan mal intencionado mejor aclarar”.

Sin embargo, el eje del debate público cambió con un segundo posteo, mucho más agresivo y provocador, dirigido a quienes cuestionan su vida privada. Allí, Wanda apuntó directamente contra quienes, según ella, opinan sin conocerla y sin formar parte de su entorno. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió, antes de rematar con la frase que se viralizó en cuestión de minutos: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.



La expresión fue interpretada de manera casi unánime como una referencia sexual explícita vinculada a la virilidad de su novio, Martín Migueles, y generó rechazo incluso entre seguidores habituales de la mediática. Aunque Wanda eliminó el mensaje poco después, las capturas ya circulaban masivamente en X e Instagram, alimentando críticas por el tono vulgar del comentario y reabriendo el debate sobre los límites de la exposición en redes.

En el cierre de su descargo, la propia Wanda sugirió que sus detractores deberían enfocarse en sus propias vidas y dejó otra frase contundente: acusó a quienes “hablan mal sin pruebas o con pruebas falsas” de tener la necesidad de “joderle la vida”. Lejos de calmar las aguas, su respuesta confirmó que, una vez más, eligió enfrentar las críticas con confrontación directa y frases destinadas a generar impacto, aun a costa de sumar una nueva polémica.

