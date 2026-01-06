La romántica propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán



El mundo del fútbol y el periodismo deportivo celebran una de las noticias más románticas del verano: a bordo de un yate y rodeados de amigos, Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de matrimonio de película.

El momento, que se volvió viral en cuestión de minutos, muestra al lateral sacando el anillo de su malla en medio de lo que parecía ser una simple foto grupal y que contó con una reacción particular de la periodista, quien claramente no se lo esperaba.

La secuencia capturó la incredulidad inicial de Morena, quien entre risas y lágrimas de emoción, aceptó la propuesta tras repetir varias veces "no lo puedo creer". El festejo incluyó aplausos cerrados de sus allegados y el clásico grito de "vivan los novios", sellando un vínculo que comenzó a principios de 2024 y que se ha convertido en uno de los más seguidos por el público joven.



Sin embargo, no todo es celebración. La periodista aprovechó una entrevista reciente en Unbox para expresar su frustración por el presente deportivo de su futuro marido.

Blondel, por quien Boca pagó casi 2 millones de dólares en 2023, no ha sumado minutos desde la llegada de Miguel Ángel Russo a mediados de 2025, ni con la continuidad de Claudio Úbeda.

Fue en este marco que Beltrán confesó sentirse "culpable" por los rumores que vinculaban la suplencia del jugador con su relación mediática y recordó que, pese a la grave lesión de ligamentos que sufrió, el lateral nacionalizado suizo siempre fue tenido en cuenta por entrenadores anteriores como Fernando Gago o Diego Martínez, acumulando 4 goles en 32 partidos.

Mientras planifican la boda, Blondel ya se encuentra bajo las órdenes de Claudio Úbeda en la pretemporada de Boca. Para la pareja, el 2026 inicia con el desafío doble de organizar el casamiento y buscar que el defensor recupere la titularidad en el lateral derecho del "Xeneize", lugar que lo llevó incluso a estar en el radar del seleccionado suizo.

