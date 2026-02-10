Sin Bandera presentó su nuevo álbum "Escenas"

Sin Bandera, el dúo romántico más importante de Latinoamérica, marca el inicio de una nueva etapa en su historia musical con el estreno de ESCENAS, su séptimo álbum de estudio.

Esta nueva producción del dúo está inspirada en esas escenas, momentos y experiencias que definen la vida de una persona, y que terminan definiéndola. Todo desde la perspectiva única que solo Leonel García y Noel Schajris pueden aportar.

Compuesto por 10 canciones, el disco fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo. La grabación fue en Nashville junto a músicos de renombre como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson, Carrie Underwood), Todd Lombardo (Kacey Musgraves), Justin Ostrander (Luke Bryan, Josh Groban, Steven Tyler) y Alex Wright (Lady A, Kelsea Ballerini, Kane Brown). Además, ESCENAS cuenta con la vasta experiencia de Leonel García y Noel Schajris detrás de la producción de voces.



El focus track del disco es “Nunca”, un tema que retrata el momento en el que a uno le rompen el corazón por primera vez. La letra explora el cambio que sucede en nuestro interior y que nos permite dar el paso hacia una nueva versión de nosotros mismos, todo guiado por una hermosa melodía. La canción destaca por el contraste entre la alegría musical y la tristeza que refleja la letra, convirtiéndola en la canción más triste de esta colección y en el segundo sencillo que se desprende del disco.

Previamente SIN BANDERA lanzó el tema “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, primera escena que se desprendió de este álbum, cuyo video musical fue presentado el pasado 16 de enero.

Ganadores de dos Latin GRAMMY® (Mejor Álbum Vocal Pop por “Sin Bandera” y por” De Viaje”), nominados otras cinco veces a dicho galardón y una vez al GRAMMY®, el dúo es sinónimo de calidad. Su música es el soundtrack de la vida de millones, un hecho que queda avalado por sus más de 12 mil millones de streams en plataformas y más de 3 millones de views en YouTube. Dueños de una exitosa trayectoria, SIN BANDERA se han presentado 15 veces en el Auditorio Nacional y 5 en la Arena CDMX, entre otros grandes escenarios.

minutouno.com