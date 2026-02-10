¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Carnavales barriales allanamientos en Corrientes
calor en Corrientes Carnavales barriales allanamientos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Barrio san marcelo

Corrientes: detuvieron a un hombre y secuestraron 47 celulares tras un allanamiento

El hombre involucrado tiene 33 años. También se incautaron computadoras y otros artículos vinculados a delitos recientes.

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 10:17

Un allanamiento en el barrio San Marcelo permitió a la Policía de Corrientes secuestrar 47 teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros objetos vinculados a delitos recientes. Además, se detuvo a un hombre de 33 años.

El operativo se llevó adelante en un domicilio ubicado en la intersección de Siracusa y Ramos Mejía. Fue consecuencia de una investigación relacionada con el robo de dos celulares que fueron recuperados durante el operativo.

Entre los objetos secuestrados se cuentan:

  • 47 teléfonos celulares, de los cuales 27 son iPhone de alta gama

  • Cuatro notebooks y una tablet

  • Un binocular profesional

  • Una motosierra

  • Cinco bicicletas de distintos rodados

  • Un aire acondicionado y un ventilador

Según información policial, todos los elementos presentan características de haber sido robados. El hombre detenido permanece bajo investigación para determinar su grado de participación en los hechos.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD