Corrientes: detuvieron a un hombre y secuestraron 47 celulares tras un allanamiento

Un allanamiento en el barrio San Marcelo permitió a la Policía de Corrientes secuestrar 47 teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros objetos vinculados a delitos recientes. Además, se detuvo a un hombre de 33 años.

El operativo se llevó adelante en un domicilio ubicado en la intersección de Siracusa y Ramos Mejía. Fue consecuencia de una investigación relacionada con el robo de dos celulares que fueron recuperados durante el operativo.

Entre los objetos secuestrados se cuentan:

47 teléfonos celulares, de los cuales 27 son iPhone de alta gama

Cuatro notebooks y una tablet

Un binocular profesional

Una motosierra

Cinco bicicletas de distintos rodados

Un aire acondicionado y un ventilador

Según información policial, todos los elementos presentan características de haber sido robados. El hombre detenido permanece bajo investigación para determinar su grado de participación en los hechos.