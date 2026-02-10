Carnavales Barriales en Corrientes: así son los cortes y los desvíos para la quinta noche

La quinta noche de los Carnavales Barriales 2026 se realizará en las Mil Viviendas de Corrientes. Las actividades del 10 de febrero comenzarán a las 20 en avenida Patagonia, entre Bonastre y La Paz. Por esto mismo, se implementarán cortes vehiculares y habrá cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos.

Cortes y desvíos vehiculares

Av. Estrada y Santa Cruz

Av. Estrada y Patagonia

Av. Estrada y Cosquín

Cosquín y Bonastre

Cosquín y Crespo

Cosquín y 2 de Abril

Cosquín y El Maestro

Av. Patagonia y Av. Paysandú

Santa Cruz y La Paz

Santa Cruz y 2 de Abril

Desvíos de colectivos

Habrá inspectores de tránsito en la zona para garantizar el ordenamiento vial. Los recorridos modificados serán:

110 A: desde y hacia el centro, desvíos por Viedma a recorrido.

110 C (hacia el centro): Rafaela – Mendoza – Av. Tte. Ibáñez – vuelta por Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Cosquín a recorrido.

103 A (hacia el centro): Av. Paysandú – Rafaela – Av. del IV Centenario – Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Av. Sarmiento a recorrido.

104 A (hacia el centro): Rafaela – Av. del IV Centenario – Pío XII, con regreso normal.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes.