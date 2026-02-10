Carnavales Barriales en Corrientes: así son los cortes y los desvíos para la quinta noche

La quinta noche de los Carnavales Barriales 2026 se realizará en las Mil Viviendas de Corrientes. Las actividades del 10 de febrero comenzarán a las 20 en avenida Patagonia, entre Bonastre y La Paz. Por esto mismo, se implementarán cortes vehiculares y habrá cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos.
Cortes y desvíos vehiculares
-
Av. Estrada y Santa Cruz
-
Av. Estrada y Patagonia
-
Av. Estrada y Cosquín
-
Cosquín y Bonastre
-
Cosquín y Crespo
-
Cosquín y 2 de Abril
-
Cosquín y El Maestro
-
Av. Patagonia y Av. Paysandú
-
Santa Cruz y La Paz
-
Santa Cruz y 2 de Abril
Desvíos de colectivos
Habrá inspectores de tránsito en la zona para garantizar el ordenamiento vial. Los recorridos modificados serán:
-
110 A: desde y hacia el centro, desvíos por Viedma a recorrido.
-
110 C (hacia el centro): Rafaela – Mendoza – Av. Tte. Ibáñez – vuelta por Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Cosquín a recorrido.
-
103 A (hacia el centro): Av. Paysandú – Rafaela – Av. del IV Centenario – Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Av. Sarmiento a recorrido.
-
104 A (hacia el centro): Rafaela – Av. del IV Centenario – Pío XII, con regreso normal.
Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes.