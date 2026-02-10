¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Educación calor en Corrientes Carnavales barriales
Tránsito y transporte

Carnavales Barriales en Corrientes: así son los cortes y los desvíos para la quinta noche

Habrá modificaciones en la circulación vehicular y cambios en las rutas de varias líneas de colectivos.

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 09:33

La quinta noche de los Carnavales Barriales 2026 se realizará en las Mil Viviendas de Corrientes. Las actividades del 10 de febrero comenzarán a las 20 en avenida Patagonia, entre Bonastre y La Paz. Por esto mismo, se implementarán cortes vehiculares y habrá cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos 

Cortes y desvíos vehiculares

  • Av. Estrada y Santa Cruz

  • Av. Estrada y Patagonia

  • Av. Estrada y Cosquín

  • Cosquín y Bonastre

  • Cosquín y Crespo

  • Cosquín y 2 de Abril

  • Cosquín y El Maestro

  • Av. Patagonia y Av. Paysandú

  • Santa Cruz y La Paz

  • Santa Cruz y 2 de Abril

Desvíos de colectivos

Habrá inspectores de tránsito en la zona para garantizar el ordenamiento vial. Los recorridos modificados serán:

  • 110 A: desde y hacia el centro, desvíos por Viedma a recorrido.

  • 110 C (hacia el centro): Rafaela – Mendoza – Av. Tte. Ibáñez – vuelta por Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Cosquín a recorrido.

  • 103 A (hacia el centro): Av. Paysandú – Rafaela – Av. del IV Centenario – Av. Tte. Ibáñez – Gutenberg – Av. Sarmiento a recorrido.

  • 104 A (hacia el centro): Rafaela – Av. del IV Centenario – Pío XII, con regreso normal.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes.

