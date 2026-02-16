Wanda Nara irrumpió en la casita de Bad Bunny y se volvió viral

El cierre de la trilogía de presentaciones de Bad Bunny en el estadio River Plate dejó una de las imágenes más comentadas de toda su gira por Argentina. Tras una serie de especulaciones que inicialmente apuntaban a su hermana Zaira, finalmente fue Wanda Nara quien se llevó todas las miradas al aparecer en el icónico sector del escenario conocido como "La Casita".

Esta estructura, que funciona como un segundo escenario de gran cercanía con el público, es el lugar donde la producción del artista puertorriqueño suele invitar a personalidades locales destacadas de cada país que visita. En esta tercera fecha, el domingo 15 de febrero, la expectativa llegó a su punto máximo cuando las pantallas gigantes del Monumental captaron la puerta de la escenografía y revelaron la figura de la conductora.



Vestida íntegramente de azul y moviéndose al ritmo de los hits del "Conejo Malo", Wanda no estuvo sola en ese espacio privilegiado. La mediática compartió varios minutos junto al cantante mientras este recorría el escenario, acompañada por otras figuras de la música urbana como Nicki Nicole y Yami Safdie. La reacción de los más de 70.000 espectadores fue inmediata, traduciéndose en una ovación repleta de gritos y aplausos al ver a la empresaria en el foco de atención.

La presencia de Nara se suma a una lista de invitados de lujo que pasaron por el show en jornadas previas, entre los que se contaron nombres de la talla de Tini Stoessel, Bizarrap, María Becerra, y hasta figuras populares como Guillermo Novellis y Callejero Fino. Sin embargo, la noche del domingo fue, sin lugar a dudas, la más concurrida por celebridades argentinas. Además de Wanda y Nicki, también dijeron presente Lali Espósito —recién llegada de su actuación en el Cosquín Rock—, Luck Ra y Tiago PZK.

Fiel a su estilo para gestionar su imagen pública, Wanda había dado pistas de su participación minutos antes al subir fotos como espectadora desde el campo. Tras su paso por el escenario, utilizó su cuenta de Instagram para replicar los videos capturados por los fanáticos, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del momento.

No obstante, la noche no estuvo exenta de controversia en el mundo digital. Gran parte de la conversación en redes sociales no se centró solo en su baile junto a Bad Bunny, sino en un detalle estético de sus publicaciones. Según advirtieron los usuarios, la conductora aparentemente recortó a la cantante Yami Safdie de una de las fotografías grupales y omitió etiquetarla, lo que generó un intenso debate y diversas teorías entre sus seguidores sobre la relación entre ambas.

minutouno.com