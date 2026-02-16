Marilina Bertoldi apuntó contra la reforma laboral y Javier Milei en el Cosquín Rock

La presentación de Marilina Bertoldi en el festival Cosquín Rock no fue simplemente un concierto; fue una intervención artística cargada de ironía y teatralidad. Con el histrionismo que se ha vuelto su sello personal, la artista sorprendió al público al aparecer sobre el escenario personificando a una suerte de concursante de belleza bajo una estética deliberadamente descolocada.

El despliegue visual incluyó un vestido violeta strapless, una frondosa peluca rubia y anteojos redondos de estilo secretaria. El detalle que terminó de definir la parodia fue una banda que cruzaba su pecho con la leyenda “Miss Cosquín”. Esta puesta en escena, tan potente como mordaz, sirvió de preludio para un espectáculo que, tras un breve segmento actoral, se transformó en una descarga sonora que impactó directo en la audiencia.

A pesar de manifestar algunos inconvenientes técnicos durante el inicio de la jornada, Bertoldi logró encauzar la energía del show rápidamente. Estuvo respaldada por una nueva formación de músicos que demostraron solidez y precisión, destacándose por solos de guitarra filosos que elevaron la intensidad de la tarde. La estética no fue exclusiva de la líder; los integrantes de la banda también acompañaron con looks intervenidos específicamente para esta fecha.

La adrenalina del concierto se tradujo en una serie de pogos masivos que tuvieron un espectador de lujo. Lula Bertoldi, hermana de la cantante, fue captada agitando y celebrando el repertorio mezclada entre la multitud, reforzando la mística rockera de la presentación desde abajo del escenario.

El mensaje político que encendió la polémica

Más allá de lo musical, el momento que mayor repercusión generó en redes sociales y entre los presentes fue una declaración directa vinculada al contexto socioeconómico actual de Argentina. Marilina aprovechó su micrófono para lanzar una frase que fue interpretada como una crítica ácida hacia el electorado local y las medidas del gobierno de Javier Milei.



“Cierren el orto 12 HORAS”, exclamó la artista, haciendo una alusión directa a la implementación de nuevas jornadas laborales extendidas que se desprenden de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Con un tono provocador, Bertoldi vinculó esta realidad con el resultado de las urnas en la provincia, sugiriendo que las nuevas condiciones de trabajo son consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por el pueblo cordobés.

