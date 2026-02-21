Secuestran motocicletas en Bella Vista: una tenía denuncia por robo en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron una motocicleta con pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires, además de otros rodados con irregularidades en la localidad de Bella Vista.

El procedimiento se concretó en la tarde del viernes en un domicilio ubicado por calle Ángel María Bruzzi al 2200, donde los efectivos lograron incautar una motocicleta marca Honda XR 300, que presentaba pedido de secuestro activo por estar presuntamente vinculada a un hecho delictivo registrado en la provincia de Provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, y en inmediaciones de la vivienda allanada, los uniformados también secuestraron otras tres motocicletas marca Honda XR 150cc, las cuales presentaban signos de adulteración en sus numeraciones, situación que será peritada en el marco de la causa.

Todos los rodados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial interviniente, donde continúan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y el origen de los vehículos.