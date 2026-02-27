La Justicia dispuso que los medios se abstengan de divulgar información de Pampita

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar que obliga a distintos medios de comunicación a no difundir información relacionada con el domicilio actual o futuro de Ana Carolina Ardohain, conocida públicamente como Pampita.

De acuerdo con el documento judicial, la resolución ordena a canales de televisión y medios gráficos “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier manifestación pública, publicación o comunicación destinada a revelar la dirección de la modelo, ya sea de manera directa o a través de terceros.

La disposición alcanza todo tipo de difusión y establece que las empresas involucradas deberán preservar estrictamente esos datos personales. El oficio fue emitido en el marco del expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, que tramita ante el mencionado tribunal.

El objetivo de la decisión es proteger la privacidad y la seguridad de la conductora durante el período establecido, en medio de un contexto de fuerte exposición mediática.

Hasta ahora, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre la determinación judicial, mientras continúa vigente la orden de no divulgar información vinculada a su domicilio.

La firme decisión de Pampita en medio de su mudanza

Mientras atraviesa días de cambios y traslado, Pampita optó por reforzar la protección de su vida privada. Luego del inquietante robo que sufrió cuando delincuentes ingresaron de madrugada a su casa de Barrio Parque y permanecieron cerca de 20 minutos hasta llevarse pertenencias en dos autos, la modelo confirmó que dejará esa propiedad y que tomó medidas legales para resguardar su nuevo hogar.

En ese contexto, la conductora contó que impulsó un recurso judicial con el objetivo de preservar la intimidad de su futura residencia y la seguridad de sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y Anita. La empresaria dio a conocer la determinación durante una comunicación telefónica televisiva, donde señaló que recurrió al asesoramiento de Fernando Burlando para avanzar con esta protección.

“Les quiero contar algo ahora que me estoy mudando. Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa", explicó. Además, detalló qué otras acciones quedarán restringidas: "No muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy”.

Más tarde, la modelo fundamentó su postura en el deseo de cuidar a su familia y a su entorno más cercano. “Un poco para cuidar la seguridad de mi familia", sostuvo. También remarcó la tranquilidad que le genera mantener el anonimato en su nuevo barrio: "Me da alivio estar en un domicilio donde nadie sepa que yo vivo en esa cuadra. Me da alivio que mis hijos entren y salgan y no los estén filmando”.

Por último, dejó en claro que continuará manteniendo el contacto con la prensa en ámbitos laborales, aunque estableció un límite cuando se trata de su intimidad. “Yo siempre trabajo, así que me pueden encontrar en la puerta de cualquier trabajo y yo siempre doy la cara para cualquier tema. No me tienen que estar esperando en la puerta. No me tienen que estar persiguiendo”, afirmó.



Con evidente inquietud por su seguridad, Pampita insistió en la importancia de resguardar en privado la dirección de su próxima vivienda, sobre todo tras el delicado hecho que vivió tiempo atrás. “Está bueno que la gente no sepa en qué barrio vivo ni en qué cuadra. Después de lo que pasó, buscar todas las maneras de sentirnos todos seguros y protegidos”, expresó.

En esa línea, la conductora avanzó con una medida cautelar al concretar su mudanza para impedir que se difundan públicamente datos sobre la zona donde residirá o imágenes del frente de su casa, con el objetivo de no comprometer su seguridad ni la de sus hijos. Para llevar adelante esta iniciativa y notificar a los distintos medios, volvió a contar con el asesoramiento del abogado Fernando Burlando.

