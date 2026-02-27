Fuerte enfrentamiento entre Luis Ventura y Pilar Smith por APTRA



La interna dentro de APTRA sumó un nuevo capítulo luego de que su presidente, Luis Ventura, protagonizara un fuerte cruce con la periodista Pilar Smith a raíz de sus opiniones sobre los Martín Fierro Latinos. El momento, cargado de tensión, dejó en evidencia la fractura dentro de la entidad. "Solamente dije que fueron un desastre", sostuvo ella.

En ese contexto, una asamblea resolvió la expulsión de Smith y de Evelyn Von Brocke, aunque fue Pilar quien salió a cuestionar públicamente la medida: “Me echaron por opinar del Martín Fierro Latino que salió muy feo al aire, dí mi argumento de que había sido una ceremonia desprolija y pobre, sin figuras".

Además, la conductora explicó su ausencia en una reunión clave y vinculó la decisión a esa situación: “La verdad que todo parece que es culpa de haberme tomado cuatro días de descanso porque me tengo que preparar con todo para mi trabajo en enero en LAM. Yo mandé un mail explicando que solo me iba cuatro días a la comisión directiva. Mi abogada lo va a presentar en la apelación y también tengo el mensaje de Luis Ventura diciendo que no había problema porque no se iba a definir nada”.

Más adelante, redobló la apuesta y apuntó contra la sanción: “El foco no es que yo no estaba, sino que se me expulsa por opinar y eso es gravísimo y anticonstitucional. Yo opiné de un Martín Fierro que al aire se vio horrible, no es que yo dije algo que perjudique a APTRA”.



Meses después, ambos volvieron a coincidir y la discusión reapareció con nuevos reproches. “Yo hablé de lo que vi, si Pocedente hubiese hecho bien el Martín Fierro, yo hubiese sido la primera en aplaudir. Pero qué tengo que ver yo si él tiene una puja con el empresario que yo sí banqué. Las internas de lo que veo me importan dos cornos”, lanzó Smith.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de continuar dentro de la asociación: “Si sigo en la entidad, lo voy a votar”. Sin embargo, Ventura fue tajante y ratificó la postura institucional: “Los socios decían que este empresario te favorecía en un montón de cosas. Hay una decisión para echar a Pilar de APTRA”. La polémica, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos.

