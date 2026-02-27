Incidentes en el Obelisco: manifestantes cortaron la 9 de Julio por la reforma laboral

En protesta por la reforma laboral, manifestantes cortaron la 9 de Julio y protagonizan incidentes con la Gendarmería y la Policía en el Obelisco. Se produce en la previa de la sesión extraordinaria de este viernes donde el proyecto será tratado por el Senado.

Desde las 7, organizaciones de izquierda se concentraron a la altura del Obelisco y bloquearon varios carriles. En el lugar se desplegó un operativo de seguridad encabezado por la Policía de la Ciudad y con presencia de Gendarmería Nacional.

La medida es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a gremios del transporte, estatales y movimientos sociales. El espacio rechaza la reforma laboral que el Gobierno busca convertir en ley.

Autopista Panamericana

En paralelo, trabajadores de Fate junto a agrupaciones de izquierda cortaron la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay. La movilización se dio en la previa de la convocatoria de gremios combativos al Congreso, donde se concentrarán durante el tratamiento parlamentario.