Aseguran que Nicolás Repetto tuvo una relación paralela

Una historia desconocida del pasado sentimental de Nicolás Repetto volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras las revelaciones de Raquel Mancini, quien decidió confirmar los rumores que circulaban desde hace años.

En medio de la repercusión, la exmodelo optó por no esquivar el tema y aportó su propia versión de aquel vínculo que mantuvo con el conductor hace más de tres décadas, sumando detalles hasta ahora desconocidos.

Sin rodeos, confirmó la información difundida y sostuvo con firmeza: “Es verdad todo lo que contaste. Él está casado ahora y quizás no tiene nada que ver”.

Al profundizar en el recuerdo, precisó incluso el contexto temporal del inicio del romance. “Pegamos onda en noviembre de 1992, una cosa así, y él estaba separado de Reina Reech”, señaló, antes de explicar por qué decidieron mantener la relación en reserva.

Respecto a la clandestinidad del vínculo, explicó: “Empezamos medio a salir, obviamente escondidos, porque no queríamos que sea público. Era muy fuerte en ese momento y después vino lo de Punta del Este”.

También describió las maniobras que utilizaban para evitar la exposición mediática y relató una anécdota que ilustra el nivel de discreción que buscaban. “Yo entré en un baúl de un auto para ir a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos”, contó.

Sobre aquella estadía, agregó: “Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl”.

Finalmente, al evocar cómo veía al conductor en ese entonces, concluyó: “En ese momento era un hombre bien plantado, no un figurín”.

