UEFA

Champions League: estos son los cruces de octavos de final

La final se jugará el 30 de mayo en Budapest.

Por El Litoral

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 08:40

La UEFA Champions League ingresó en su fase decisiva con el sorteo de los octavos de final. El acto se realizó en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, y definió el cuadro para llegar a la final.

La ceremonia permitió conocer los cruces de la ronda de 16 equipos y las dos rutas hacia la final. El partido decisivo está previsto para el 30 de mayo en Budapest.

Cruces de octavos

  • Manchester City - Real Madrid
  • Bodo - Sporting de Lisboa
  • PSG - Chelsea
  • Newcastle - Barcelona
  • Galatasaray - Liverpool
  • Atlético - Tottenham
  • Atalanta - Bayern
  • Leverkusen - Arsenal

El nuevo formato del torneo reunió a los ocho mejores clubes de la fase de liga y a los ocho ganadores de los playoffs. 

Arsenal, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Tottenham, Sporting de Lisboa, Liverpool y Chelsea no jugaron 16avos, ya que avanzaron directamente al ubicarse entre los ocho primeros. Además, serán cabezas de serie y definirán sus series como locales.

