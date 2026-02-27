Champions League: estos son los cruces de octavos de final

La UEFA Champions League ingresó en su fase decisiva con el sorteo de los octavos de final. El acto se realizó en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, y definió el cuadro para llegar a la final.
La ceremonia permitió conocer los cruces de la ronda de 16 equipos y las dos rutas hacia la final. El partido decisivo está previsto para el 30 de mayo en Budapest.
Cruces de octavos
- Manchester City - Real Madrid
- Bodo - Sporting de Lisboa
- PSG - Chelsea
- Newcastle - Barcelona
- Galatasaray - Liverpool
- Atlético - Tottenham
- Atalanta - Bayern
- Leverkusen - Arsenal
El nuevo formato del torneo reunió a los ocho mejores clubes de la fase de liga y a los ocho ganadores de los playoffs.
Arsenal, Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona, Tottenham, Sporting de Lisboa, Liverpool y Chelsea no jugaron 16avos, ya que avanzaron directamente al ubicarse entre los ocho primeros. Además, serán cabezas de serie y definirán sus series como locales.