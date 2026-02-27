Estafas en Corrientes: la Dpec alertó sobre falsos operarios

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que, ante consultas de vecinos del Barrio Universitario, su personal no realiza tareas de sondeos ni solicita información sobre medidores en los domicilios particulares.

La advertencia se produce tras la aparición de falsos agentes de la Dpec que, sin uniforme ni identificación, se presentan con distintas excusas para obtener datos o ingresar a las casas. La empresa instó a denunciar inmediatamente cualquier intento ante la Policía.

Además, recordaron que todos sus móviles están correctamente rotulados con la identidad visual de la empresa y que el personal porta uniforme e identificación oficial.

La información oficial se puede consultar en su página web y redes sociales: www.dpec.com.ar.