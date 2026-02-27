¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 27 de febrero

Por El Litoral

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 07:07

JP Valdés participará del encuentro de la UCR nacional en Santa Fe

Trascienden los primeros números del aumento salarial para estatales

Caso Loan: audiencia preliminar con 17 imputados para encaminar hacia el juicio

Corrientes se adhiere al paro del fútbol que determinó la AFA

Suspenden el paro de controladores: cómo impacta en aeropuertos de Corrientes y Chaco

Fin de semana de cierre de los Carnavales Correntinos y múltiples actividades en la playa

Nahuel Gallo se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado

River despidió a Gallardo con una victoria

Corrientes: continúan las obras y mejoras en las playas públicas de la ciudad

 

