Argentina recibe a Uruguay camino a la Copa del Mundo

La segunda ventaja del Clasificatorios Fiba rumbo a la Copa del Mundo de Básquetbol 2027 se pondrá en marcha este viernes cuando Argentina reciba a Uruguay En tanto que el lunes, el rival argentino será Panamá, nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el plantel albiceleste está el correntino Dylan Bordón, en tanto que se confirmó la presencia de Gabriel Deck y Facundo Campazzo pero para el segundo encuentro.

El partido de este viernes se jugará desde las 21.30, mientras que el del lunes comenzará a las 18.30. Los dos juegos serán en el estadio de Obas Basket.

Argentina ganó en sus primeras presentaciones camino al mundial de Qatar 2027. Triunfo sobre Cuba, tanto de visitante como de local.

En tanto que también ganó los partidos contra Panamá, por lo tanto lideran el Grupo D y el juego de este viernes se convierte en trascendental pensando en la mejor clasificación para la próxima fase.

El equipo que conduce Pablo Prigioni comenzó su preparación el pasado sábado en tanto que Bordón llegó desde España, recién el lunes, una vez que cumplió el compromiso con Canarias en la Liga ACB.

El base de 21 años se mantiene entre los convocados por Prigioni desde la preparación del Clasificatorio Fiba. Estuvo en Cuba pero no fue parte de los 12 que integraron la lista de buena fe, pero tuvo su debut en competencia oficial con el seleccionado mayor, en la revancha que se jugó en Capital Federal.

Entre los jugadores disponibles en la selección Argentina para este viernes están: José Vildoza (Girona de España), Nicolás Brussino (Gran Canaria de España), Gonzalo Corbalán (Burgos de España), Álex Negrete, Franco Baralle y Bautista Lugarini (Flamengo de Brasil), Gonzalo Bressan (Olímpico), Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva), Leo Lema (Quimsa) y Javier Saiz (Instituto), Francisco Cáffaro (Boca Juniors), Juan Ignacio Marcos (Bologna), Juan Bocca (Fibwi Palma de España), Lucio Redivo (UEB Cividale de Italia), Patricio Garino (Estudiantes de España) y Nicolás Laprovittola (Barcelona).