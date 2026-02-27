River sigue en negociaciones: Eduardo Coudet está a detalles de convertirse en el nuevo DT

River Plate avanza en las gestiones para su nuevo DT. Eduardo Coudet es el elegido y está a detalles de asumir como sucesor de Marcelo Gallardo. El club trabaja en su desvinculación del Deportivo Alavés.

Aunque desde Núñez mantienen prudencia y no confirmaron contactos formales, el entendimiento entre las partes sería total. El propio "Chacho" Coudet aseguró en conferencia que no recibió llamados, pero restan cuestiones administrativas para su arribo al país.

El Chacho llegaría acompañado por sus colaboradores habituales. Su principal ayudante de campo es Patricio Graff, exdelantero con pasado en Rosario Central.

La preparación física está a cargo de Octavio Manera y Guido Cretari, quienes también integrarían el nuevo proyecto deportivo. En tanto, se evalúa si el español Carlos Fernández, integrante del cuerpo técnico en Alavés, se sumará al equipo en Núñez.

El entrenador de arqueros en España es Javier Barbero, pero no formaría parte del desembarco en River. En ese puesto continuaría Marcelo Barovero, recientemente incorporado y empleado directo del club.

Además, no se descarta la incorporación de un segundo ayudante de campo. Entre los nombres mencionados aparece Luis González, con quien Coudet trabajó en Inter de Porto Alegre y que actualmente se desempeña en Porto.

Con información de TyC Sports.