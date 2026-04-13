Coty Romero debutó en un reality español y protagonizó un explosivo cruce

Coty Romero volvió a ser noticia este domingo tras su ingreso a La Cárcel de Los Gemelos Dúo, el reality español creado por Carlos Ramos y Daniel Ramos. Su llegada no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en una de las protagonistas, generando un momento viral en las redes sociales.

Apenas ingresó, la correntina repasó su recorrido televisivo y dejó en claro que no le escapa a los conflictos: “Estuve en 4 realities, este es mi quinto, estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando”, expresó. Y fiel a su estilo, agregó sin filtro: “En todos lados me pelee”.

Consultada por su vínculo con Furia Scaglione, Coty prefirió no profundizar demasiado, aunque dejó una frase que no pasó inadvertida: “Te lo dejó a tu criterio, por ahora hay buena relación, bancamos a los argentinos”.

Sin embargo, el momento más tenso llegó minutos después, cuando se encontró con el resto de los participantes. Allí, la influencer notó una actitud que no le gustó y decidió enfrentar a una de sus compañeras, conocida como “la Falete”.



El cruce que desató la polémica

“¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? Por qué desde que llegué no me saludaste, la educación ante todo”, lanzó Coty, generando un fuerte intercambio que rápidamente escaló en intensidad.

El enfrentamiento subió de tono y terminó entre gritos, dejando en evidencia que la argentina no piensa pasar desapercibida en el juego. Fiel a su personalidad, cerró con una frase contundente: “A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española”.

Con este explosivo debut, Coty Romero dejó en claro que llega al reality dispuesta a todo y que su paso por la competencia promete estar marcado por fuertes cruces y momentos de alto voltaje.

minutouno.com

