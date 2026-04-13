La insólita situación que vivió Luis Fonsi con un taxista en México: "Soy Ricky Martin"



En tiempos donde las aplicaciones de transporte facilitan los traslados en cualquier ciudad, Luis Fonsi protagonizó una escena tan inesperada como memorable durante su paso por México, que luego decidió compartir con sus seguidores.

Todo ocurrió cuando el artista solicitó un viaje a través de una plataforma de transporte, sin imaginar que el recorrido terminaría convirtiéndose en una anécdota viral. El conductor, conocido en redes como Richy, lo recogió sin reconocerlo, lo que dio lugar a una charla distendida y natural, tal como se observa en el video que el propio cantante publicó.

“Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México", escribió el intérprete de “Despacito” al compartir las imágenes.

El intercambio comenzó de manera habitual: “Hola servicio de Luis. ¿Qué onda, cómo estás?’, saludó el chofer. “Bien y tú”, respondió de inmediato el cantante. “¿Qué tal tú tarde, hermanito. ¿De dónde eres?“, continuó el conductor. “Súper bien. No me puedo quejar. Aquí estamos. ¡Viva México! Soy de Puerto Rico", agregó Fonsi, manteniendo el perfil bajo.

Con el correr de los minutos, el conductor comenzó a sospechar. “No conozco Puerto Rico, pero al que creo que conozco es a ti. Dime si me estoy equivocando pero te pareces a un cantante”, lanzó, mirándolo por el espejo retrovisor. Lejos de confirmarlo de inmediato, el artista respondió con humor: “Soy Ricky Martin. Soy más bonito en fotos y eso... y ahora soy más feo. Si, soy cantante”.



La reacción no tardó en llegar: “¿Eres Luis Fonsi?”, preguntó el chofer, sorprendido. “Sí señor, soy Luis Fonsi”, confirmó entre risas, generando la emoción inmediata del conductor: “No, manches neta. ¡Qué gusto! Ay ya me puse nervioso”.

A partir de ese momento, el clima cambió por completo y la sorpresa se transformó en entusiasmo. Mientras conversaban sobre su carrera y su presente, una coincidencia terminó de hacer aún más especial el momento: en la radio comenzó a sonar uno de sus temas, lo que desató incredulidad en ambos. “¿Tú sabías esto?”, preguntó el cantante. “No manches, no”, respondió el chofer, sin salir de su asombro.

Entre risas, música y complicidad, el viaje continuó con ambos cantando “Cambiaré” y celebrando la casualidad. Incluso, Fonsi bajó la ventanilla y gritó: “Estoy sonando en la radio”, mientras el conductor exclamaba: “traigo a Luis Fonsi”.

El episodio ocurrió en medio de la visita promocional del artista a México, previa al inicio de su nueva gira internacional prevista para 2026, y rápidamente se volvió viral por lo espontáneo y auténtico del encuentro.

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