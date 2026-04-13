Escalofriante testimonio: un ex amigo de La Maciel rompió el silencio

La situación que rodea a Jessica “La Maciel”, participante de Gran Hermano, volvió a tomar fuerza en las últimas horas tras la aparición de nuevos testimonios que reactivaron el interés público. En un contexto atravesado por versiones que circulan desde hace semanas y una causa judicial en desarrollo, un ex allegado decidió hablar y aportó un relato que generó fuerte repercusión.

La exposición se dio en el ciclo Secretos Verdaderos (América TV), donde se compartieron declaraciones que, siempre en potencial, describen un supuesto entramado que actualmente estaría bajo análisis de la Justicia. El contenido del testimonio, por su tono y detalles, volvió a instalar el tema en la agenda mediática.

El protagonista de estas declaraciones afirmó haber tenido cercanía con el entorno de la participante y esbozó lo que definió como un presunto accionar reiterado. “Si te tiene bronca, te busca y te encuentra; si te tiene que desaparecer, ni lo duda”, lanzó, en una frase que rápidamente se replicó en redes sociales y generó un fuerte impacto.

De acuerdo a lo que trascendió, estos dichos se enmarcarían dentro de una investigación vinculada a una denuncia por presunta explotación sexual, un tema de extrema sensibilidad que se encuentra en etapa preliminar. Hasta el momento no existen resoluciones judiciales firmes, por lo que todo lo expuesto debe entenderse dentro de ese marco.



El caso había comenzado a ganar visibilidad a partir de publicaciones en redes y distintos informes periodísticos que hablaban de posibles denunciantes. A partir de allí, fueron surgiendo nuevos relatos que, en potencial, describen situaciones complejas y que hoy forman parte del análisis judicial.

Durante la emisión televisiva también se mencionaron versiones sobre episodios de violencia y exigencias económicas, siempre bajo la aclaración de que se trata de testimonios no confirmados. Estos elementos, por su gravedad, provocaron una inmediata reacción tanto en la audiencia como en el ámbito mediático.

En paralelo, desde el periodismo se reiteró la necesidad de manejar la información con prudencia. Referentes como Ángel de Brito hicieron hincapié en que se trata de una causa en curso, sin definiciones concluyentes hasta el momento.

Mientras tanto, su continuidad dentro de Gran Hermano quedó bajo observación. El programa, que ya venía marcado por distintos conflictos, enfrenta ahora un nuevo foco de tensión que podría impactar tanto en la dinámica del juego como en su desarrollo fuera de la pantalla.

A la espera de avances concretos en la investigación, el caso continúa generando debate y mantiene la atención pública, en un escenario donde cada nueva declaración suma interrogantes y profundiza la polémica.

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