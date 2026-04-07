Revelaron el extravagante sueldo que tenía Marcelo Tinelli cuando estaba en Telefe

El paso de Claudio Villarruel por el canal de streaming Bondi Live dejó una declaración que no tardó en generar repercusión. Invitado al ciclo de Ángel de Brito, el exejecutivo repasó la televisión de los años 90 y sorprendió al hablar de los contratos que manejaba Marcelo Tinelli en la época de VideoMatch.

Todo surgió cuando De Brito fue directo al punto y le consultó: “¿Cuál fue la figura más cara que tuviste?”. Sin dudar, Villarruel respondió: “Marcelo, porque era el 1 a 1, y después Susana”. Y enseguida agregó, aún sorprendido por aquellas cifras: “Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer. Más que David Letterman”.

Ante la reacción del conductor, Villarruel reforzó su idea: “Era una cosa...”, dejando en claro el impacto que le generaban esos números incluso con el paso del tiempo.



Además de hablar de lo económico, el exgerente también se refirió al perfil profesional de Tinelli y su forma de manejarse en la industria: “No sabe recibir órdenes. Él nació jefe”, definió, en una frase que resume su estilo de liderazgo.

La anécdota no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios retomaron la comparación con el histórico conductor estadounidense. Uno de los comentarios más replicados fue: “Letterman, en su auge, ganaba más de 30 millones de dólares por año. Jaja, un crack Marcelo”.

Las declaraciones reavivan el recuerdo de una época en la que la televisión abierta dominaba la escena y sus principales figuras manejaban cifras que hoy siguen sorprendiendo.

El recuerdo de VideoMatch también vuelve a poner en perspectiva el peso que tenía la televisión en los años 90, con figuras como Marcelo Tinelli marcando récords de audiencia y concentrando una influencia difícil de replicar en la actualidad. En un contexto muy distinto al de hoy, aquellas cifras reflejan una industria en su punto más alto, donde el alcance masivo justificaba inversiones millonarias.

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