La firme respuesta de la Justicia Federal a las sospechas alrededor de la familia de Loan

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, proveyó en las últimas horas una resolución clave para el esclarecimiento del caso Loan, el niño de seis años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

En forma tajante y con una serie de fundamentos basados en el desarrollo de una instrucción cimentada en diversos elementos de prueba, la magistrada descartó que el círculo familiar inmediato del niño haya tenido participación en el hecho.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Federal de Goya emitida el 5 de abril de 2026, la situación procesal de los familiares directos de Loan Danilo Peña se resume de la siguiente manera:

Sin investigaciones en curso

El Ministerio Público Fiscal confirmó que, tras consultar el sistema interno (Coiron), no existe ningún legajo judicial o investigación abierta que involucre al círculo familiar directo del menor, ya sea como denunciados o investigados.

Protocolos de búsqueda

Tras cumplirse con los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, el juzgado determinó que no se hallaron indicios en el círculo directo que motiven el impulso de investigaciones o citaciones en carácter de imputados para los padres, hermanos, abuela paterna y otros tíos directos o políticos de los que hasta el presente fueron procesados/a.

Descarte de hipótesis

Se analizaron y descartaron judicialmente las hipótesis de "venganza intrafamiliar" y la de "trata o venta por la madre" con base en las constancias del sumario.

Pista de narcotráfico

Se dictó el archivo -firme y consentido- respecto a una presunta vinculación con el narcotráfico que mencionaba a Mariano Peña (hermano de Loan), al no existir mérito para sostener una sospecha penal.

Rol de víctimas

La justicia reconoce formalmente a los familiares directos como parte querellante (víctimas) tanto en la causa principal que ya fue elevada parcialmente a juicio como en la causa residual que continúa en trámite.

Fondos de donaciones: La adquisición de fondos económicos a través de donaciones también fue investigada, concluyendo que no hay grado de sospecha sobre la comisión de algún ilícito penal por parte de la familia.

Hasta la actualidad el caso tiene dos expedientes acumulados en un solo juicio que permanece a la espera de una fecha de inicio y que comprende la sustracción y ocultamiento del menor, así como las maniobras de entorpecimiento que llegaron a instancia de debate bajo la figura de encubrimiento por parte de 10 personas imputadas.

De igual manera, sigue la búsqueda del chico y de nuevas pruebas en torno al hecho, con una instrucción abierta a partir de un expediente orientado por la jueza Pozzer Penzo con actuación del fiscal Mariano de Guzmán.

