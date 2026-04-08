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Repatriado por la AFA

Milei recibió en la Rosada al gendarme Nahuel Gallo

Había permanecido en un presidio de Venezuela por más de 440 días bajo condiciones estrictas.

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 19:36

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien había permanecido detenido en Venezuela tras ser atrapado por el depuesto gobierno de Nicolás Maduro.

El gendarme se reunió con el mandatario argentino junto al canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

También participó la senadora Patricia Bullrich.

Vale señalar, Nahuel Gallo llegó de vuelta a la Argentina luego de ser liberado por el gobierno de transición de Delcy Rodríguez, en la madrugada del 2 de marzo pasado, gracias a una gestión de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezadas por su titular, Claudio "Chiqui" Tapia.

El vuelo privado con que retornó al país fue dispuesto por la misma AFA.

Gallo había permanecido 448 días detenido en un presidio de Venezuela, bajo condiciones estrictas.

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