Camión conducido por un correntino se vio involucrado en un choque e incendio

Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 14, en un tramo marcado por las malas condiciones climáticas. El hecho tuvo como protagonista a un joven transportista correntino de 25 años, quien conducía un camión marca Iveco que transportaba ganado porcino.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Prisma, que circulaba en sentido norte-sur, intentó una maniobra de sobrepaso. Debido a la calzada mojada, el conductor del auto perdió el control e impactó violentamente contra el lateral del camión.

Fuego

Como consecuencia del choque, ambos vehículos despistaron hacia el cantero central de la autovía. Minutos después de detenerse, el automóvil comenzó a incendiarse hasta quedar totalmente destruido por las llamas. Afortunadamente, sus ocupantes -un hombre de 74 años y una mujer de 69, oriundos de Misiones- lograron abandonar el habitáculo antes de que el fuego se propagara.

Por su parte, el chofer oriundo de Corrientes resultó ileso, aunque el impacto y el posterior incendio generaron momentos de gran tensión en la zona.

Operativo

Personal de servicios de emergencia y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Centenario con dolencias leves. El tránsito permaneció asistido durante varias horas mientras se realizaban las pericias para determinar las causas exactas del choque.