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SINIESTRO VIAL EN LA AUTOVIA 14

Camión conducido por un correntino se vio involucrado en un choque e incendio

Ocurrió en un tramo de la provincia de Entre Ríos, bajo una intensa lluvia, donde un automóvil terminó envuelto en llamas.

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 18:33

Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 14, en un tramo marcado por las malas condiciones climáticas. El hecho tuvo como protagonista a un joven transportista correntino de 25 años, quien conducía un camión marca Iveco que transportaba ganado porcino.
El siniestro ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Prisma, que circulaba en sentido norte-sur, intentó una maniobra de sobrepaso. Debido a la calzada mojada, el conductor del auto perdió el control e impactó violentamente contra el lateral del camión.

 

Fuego 

 

Como consecuencia del choque, ambos vehículos despistaron hacia el cantero central de la autovía. Minutos después de detenerse, el automóvil comenzó a incendiarse hasta quedar totalmente destruido por las llamas. Afortunadamente, sus ocupantes -un hombre de 74 años y una mujer de 69, oriundos de Misiones- lograron abandonar el habitáculo antes de que el fuego se propagara.
Por su parte, el chofer oriundo de Corrientes resultó ileso, aunque el impacto y el posterior incendio generaron momentos de gran tensión en la zona.

 

Operativo 

 

Personal de servicios de emergencia y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Centenario con dolencias leves. El tránsito permaneció asistido durante varias horas mientras se realizaban las pericias para determinar las causas exactas del choque.

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