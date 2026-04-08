Absolvieron a los argentinos que habían sido detenidos en Miami acusados de robo

Los cinco turistas argentinos, que en diciembre pasado habían sido detenidos en Miami acusados de robo en un shopping, fueron absueltos este miércoles por la Justicia del estado de Florida.

El abogado de los hombres, oriundos de la provincia de Mendoza, Roberto Castillo, confirmó la absolución. La justicia estadounidense los había acusado de integrar una organización criminal dedicada al robo en tiendas de lujo.

En diálogo con MDZ Radio, el abogado remarcó que los cargos fueron retirados de manera progresiva a medida que avanzaba la investigación judicial.

Los hombres habían sido detenidos a principio de diciembre de 2025 acusados de robar productos valuados en 2.000 dólares de distintos locales del complejo Dolphin Mall.

Los acusados eran: Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

De acuerdo al informe de la policía de Sweetwater replicado por medios locales, los supuestos robos se habían perpetrado en tiendas de North Face, Tommy Hilfiger y Burlington.

El letrado planteó que en principio la acusación contra los cinco hombre era "por organización criminal, que tenía por objetivo ir a cometer delitos al estado de la Florida". "El 29 de enero nos quitaron los primeros cargos, que era la acusación más grave”, recordó.

“El fiscal entendió lo mismo que entendimos nosotros, por eso retiró ese cargo de inicio y después continuó con la investigación por hurto”, comento Castillo y agregó que con el correr de los meses se terminó retirando el cargo de hurto.

Cómo fue la detención de los argentinos acusados de robo en Miami

Según informó NBC 6, la policía respondió a una denuncia de múltiples robos y al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad detectaron que parte de los acusados ingresó al local Burlington. Allí tomaron valijas y se fueron sin pagar.

El raid, siempre según el parte policial publicado por medios locales, habría continuado en una sucursal de la marca Columbia y otra de North Face donde por separado fueron guardando prendas dentro de los equipajes que habían robado previamente. Otra vez salieron sin pasar por la caja.

Cuando fueron detenidos, cuatro de los sospechosos tenían en su poder prendas por un valor cercano a los 2.000 dólares. Fueron detenidos por agentes encubiertos en dos grupos: el primero en la parada de un transporte, donde estaban Xiccato y Aparo, a quienes les encontraron mercadería por un valor de 780 dólares. A Moyano, Zuloaga y Rua les encontraron valijas con prendas por arriba de 1.100 dólares.

(Con información de Clarín)