Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona

Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona en Cataluña por el cruce de ida correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League gracias a una auténtica obra de arte de Julián Álvarez y otro tanto de Alexander Sorloth. Los Rojiblancos afrontarán la revancha del próximo martes en la capital de España con la certeza de que avanzarán a semifinales hasta perdiendo por un solo gol.

El Blaugrana dominó el primer tiempo en el Spotify Camp Nou, un recinto que se transformó en una auténtica fortaleza porque no había perdido desde su regreso tras la remodelación. Hasta este jueves, registraba 14 victorias consecutivas entre Liga de España (10), Champions (3) y Copa del Rey (1) con 47 goles a favor y solo nueve en contra. Y la localía estuvo muy cerca de surtir su efecto a los 17 minutos porque Marcus Rashford convirtió el 1-0, pero la jugada fue anulada por un correcto fuera de juego previo de Lamine Yamal.

A continuación, los Culés tuvieron varias oportunidades para desnivelar la contienda, entre las que se destacó una salvada de Juan Musso en dos tiempos y un avance a pura gambeta de Lamine Yamal, quien superó a tres rivales con un slalom y sacudió un derechazo desviado por Robin Le Normand. A eso, le siguió un disparo de lejos de Gerard Martín que se fue desviado.

La única tarea del Colchonero era resistir esos embates con la ilusión de ser eficaz cuando pudiera cruzar la mitad de cancha. Y eso ocurrió a los 44 minutos. Pau Cubarsí se marchó expulsado a instancias del VAR por una infracción sobre Giuliano Simeone y, de ese tiro libre frontal, llegó la excelsa pegada de Julián Álvarez para colgar la pelota de un ángulo y dejar a su equipo al frente de cara al entretiempo.

Fue el noveno tanto en doce partidos de la Liga de Campeones para la Araña en la presente temporada y significó su vuelta al gol después de haber descansado en la derrota del sábado ante Barcelona por la Liga de España.

Para la segunda parte, los ingresos de Gavi y Fermín López intentaron darle mayor frescura en la generación de juego al local, que no tuvo para este partido a Raphinha, Marc Bernal y Frenkie de Jong por diferentes lesiones. A pesar de estas bajas y la inferioridad numérica, los culés se vieron favorecidos por un rival que mantuvo su planteo defensivo y casi nivela el trámite en los primeros segundos del complemento: Lamine Yamal superó a Musso en el área y quiso esquinar su zurdazo, pero la pelota rebotó en la parte externa de la red.

En la vereda opuesta, Atlético de Madrid tuvo lo que le faltó al Blaugrana: efectividad. A los 70 minutos, Matteo Ruggeri mandó un centro desde el costado izquierdo que fue conectado por Alexander Sorloth para convertir el 2-0 en la primera llegada clara de la visita en la parte final.

De esta manera, el ganador encarará el compromiso de vuelta con mayor comodidad, aunque antes visitará el sábado desde las 16 (hora argentina) al Sevilla por la Liga de España. Ese mismo día a las 13:30, Barcelona chocará con Espanyol como local en el derbi de la ciudad.

Infobae