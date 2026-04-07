Ángel de Brito sorprendió al anunciar que una de sus panelistas está embarazada

Un momento muy especial se vivió en LAM, cuando Ángel de Brito finalmente reveló el misterio que había atravesado toda la emisión: una de sus angelitas está embarazada.

Durante gran parte del programa, el conductor fue soltando pistas que generaron todo tipo de especulaciones, pero la sorpresa fue total cuando la protagonista apareció en vivo para confirmarlo. Se trata de Juli Argenta, quien anunció que está esperando su primer hijo.

La noticia despertó una mezcla de emoción y alegría en el estudio y también entre los televidentes. En ese contexto, la panelista compartió imágenes de su ecografía y contó detalles íntimos de este momento que atraviesa. “Es mucha emoción, además porque venimos de un año difícil en lo personal. Es pura alegría, renovó todas las energías familiares”, expresó.

También relató cómo fue el instante en que se enteró junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace seis años: “Recién estábamos empezando a buscar. Nos íbamos de viaje incluso. No me venía, tenía días de atraso… y me acordé lo que me dijo Ángel. A la una de la mañana pedimos un test y se dio”.



Entre risas, recordó una anécdota previa que involucró al propio conductor: “En una cena yo estaba tomando vino, comiendo sushi… y Ángel me dice ‘Te iba a preguntar algo pero ya veo que no…’. ¡Y yo ya estaba embarazada! Así que él lo supo antes que mis papás”.

Con una fecha estimada de parto para el 10 de octubre, Argenta vive sus primeras semanas con mucha ilusión: “Te cambia la cabeza de un día para el otro. Ahora toca disfrutar. Trato de dejar fluir y estar relajada”.

Fanática de Club Atlético River Plate, también contó que ya hay debate en la familia por la camiseta del futuro bebé, ya que su pareja es hincha de Club Atlético Boca Juniors.

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