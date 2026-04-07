Flor de la V reaccionó en redes sociales tras asegurar que atraviesa la menopausia



El paso de Flor de la V por La Noche de Mirtha el fin de semana pasado dejó un momento que rápidamente se viralizó y dejó todo tipo de comentarios. Durante la cena, Mirtha Legrand le preguntó sin rodeos por su relación con Carmen Barbieri, luego de los cruces que habían trascendido.

Lejos de alimentar la polémica, Flor intentó bajarle el tono a la situación y respondió con sinceridad: “No... Un día había entregado más tarde, pero era ella. Yo estaba cruzada. La menopausia...”.

El comentario generó risas en la mesa, y la conductora aprovechó para profundizar en tono relajado: “Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo”. Luego sumó: “Viste que te cambia el cuerpo, hay algo que es inexplicable. No sé, las hormonas, un poco de todo“.

Para dejar en claro su postura, también destacó el vínculo que mantiene con Barbieri: “Yo la adoro a Carmen. Ella cayó en la volteada, pero era yo que estaba cruzada con otra cosa”.



Las declaraciones no pasaron inadvertidas en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios y la convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Fiel a su estilo, Flor recogió el guante y respondió desde su cuenta de X con humor: “¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!”.

Así, la conductora logró transformar un tema que prometía polémica en un momento distendido, apelando a la ironía y manteniendo su estilo frontal.

El episodio volvió a poner a Flor de la V en el centro de la escena, mostrando su capacidad para desactivar conflictos con humor y naturalidad. En un contexto donde cada declaración suele amplificarse, su respuesta dejó en claro que prefiere reírse de la situación antes que alimentar enfrentamientos innecesarios.

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