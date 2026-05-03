Shakira hizo historia en Río de Janeiro ante más de 2 millones de personas

Río de Janeiro volvió a convertirse en una postal de la cultura, con una marea humana copó la playa de Copacabana para ver a Shakira en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran". Se estima que la Loba convocó más de 2 millones de personas en la postal veraniega por la que ya pasaron Madonna, Lady Gaga y previamente The Rolling Stone.

La espera se hizo larga. El show arrancó con más de una hora de demora, pero entre abanicos y cánticos improvisados “Sha-Sha-Sha-ki-rá” y hasta aullidos de los de “lobos y lobas”, el clima osciló entre la ansiedad y el ritual. Desde la organización avisaron que había un problema personal, ya resuelto. Y cuando todo parecía estirarse al límite, el cielo carioca se iluminó con un show de drones que dibujó su rostro. Ahí, cerca de las once de la noche, empezó el ritual.

Shakira apareció en escena con un recorrido que mezcló presente y pasado: “La fuerte”, “Girl Like Me”, un mashup entre “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, y más tarde “Inevitable”, convertida en una versión más rockera. “Hola Brasil. No puedo creer que estoy aquí”, dijo en portugués, en uno de los primeros respiros de la noche. Vale destacar que la colombiana habla seis idiomas, entre ellos, portugués y se dio el lujo de interpretar canciones brasileras en ese idioma.

El show avanzó con cambios de vestuario, coreografías y una lista de hits que no dio respiro. “La bicicleta”, “La tortura”, “Hips Don’t Lie” y una versión salsera de “Chantaje” marcaron el momento festivo. Aunque también hubo momentos para destacar la figura de las mujeres y todo el trabajo que realizan a diario. Mencionó que en Brasil hay más de 20 millones de madres solteras y se incluyó entre ellas antes de cantar “Soltera”, canción que les dedicó. Fue uno de los momentos más celebrados por un público que respondió con una ovación masiva.

La lista siguió con ese equilibrio que define su carrera: del rock de “Pies descalzos, sueños blancos” a la sensibilidad de “Antología”, pasando por la euforia de “Waka Waka”, “She Wolf” y la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que ya es un clásico contemporáneo.

Shakira aprovechó la convocatoria en el país carioca y tuvo un gran desfile de figuras locales. Primero apareció Anitta para “Choka Choka”. Después, Shakira se permitió un gesto de reverencia hacia la música brasileña: presentó a Caetano Veloso como una figura clave de la cultura popular y juntos interpretaron “O Leaozinho”. Más tarde se sumó Maria Bethania con “O que é, o que é”, y sobre el cierre apareció Ivete Sangalo para una versión de “País tropical”, de Jorge Ben Jor.

La previa ya anticipaba la magnitud. Durante días, la ciudad se preparó para una convocatoria récord. El fenómeno fue tal que la playa empezó a ser rebautizada como “Lobacabana”, en línea con el apodo de la artista. A lo largo de un kilómetro se instalaron torres de sonido y pantallas para contener a una multitud que llegó desde temprano para asegurarse un lugar.

El impacto no fue solo cultural. Según estimaciones oficiales, el evento podría inyectar más de 800 millones de reales en la economía local. El operativo de seguridad también estuvo a la altura, ya que cerca de 8000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y controles en 18 accesos. Antes del show, la policía incautó objetos peligrosos y reforzó los protocolos tras antecedentes recientes en eventos masivos.

Detrás del espectáculo hay un proyecto que ya se volvió marca registrada: “Todo mundo no Rio”, una serie de megaconciertos gratuitos que posicionaron a Copacabana como uno de los escenarios más convocantes del mundo. Antes de Shakira, Madonna y Lady Gaga ya habían reunido multitudes históricas con nombres del talle de Rod Stewart y The Rolling Stones, que habían dejado su huella en esa misma arena.

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