Robó un celular en plena Fiesta Nacional del Surubí y fue detenido

La Policía de Corrientes informó este domingo que un joven fue demorado tras robar un teléfono celular durante la Fiesta Nacional del Surubí, en la localidad de Goya.

El hecho se registró en el interior de un local bailable, donde los uniformados lograron identificar a un menor de 17 años que tenía en su poder dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone 13, que había sido sustraído momentos antes a una joven.

Tras las averiguaciones correspondientes, los efectivos confirmaron que uno de los dispositivos era el denunciado como robado, por lo que procedieron a su secuestro y a la demora del sospechoso.

El menor y el teléfono recuperado fueron trasladados a la Comisaría Segunda de Goya, donde se continúan con las diligencias del caso.