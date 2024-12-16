¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
ANA GUTIERREZ

Por El Litoral

Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 15/12/2024. La comunidad Educativa del Colegio Privado Mecenas acompaña a la Profesora Natividad Fernández ante el fallecimiento de su Mamá y eleva una plegaria por su eterno descanso. c/064

