†
ANA GUTIERREZ
Q.E.P.D.
Falleció el 15/12/2024. La comunidad Educativa del Colegio Privado Mecenas acompaña a la Profesora Natividad Fernández ante el fallecimiento de su Mamá y eleva una plegaria por su eterno descanso. c/064
Por El Litoral
