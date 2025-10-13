Misa – Recordatorio
†
ADOLFO DOMINGO TORRES
Q.E.P.D.
Falleció el 14/10/2010. Se invita a la misa en memoria del Dr. Adolfo D. Torres a realizarse el día martes 14/10 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral de la Ciudad de Corrientes. c/631
Por El Litoral
